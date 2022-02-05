Apple готує вихід бюджетного iPhone у березні

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 12:19

Новинка матиме 5G.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, що технологічний гігант, компанія Apple може провести березневий захід для запуску недорогого iPhone SE з 5G. Новий звіт компанії підтверджує чутки.

Марк Гурман з Bloomberg, надійне джерело чуток Apple, заявив, що Apple хоче провести весняний захід 8 березня 2022 року, щоб представити недорогий iPhone. Під час демонстрації компанія також може представити оновлений iPad Air з підтримкою 5G і новим процесором.

Чутки про оновлену модель iPhone SE ходять вже досить довго. Bloomberg заявив, що нова модель запропонує швидший чіп - ймовірно, A15 - і оновлені камери всередині корпусу, схожого на існуючу модель з 4,7-дюймовим екраном.