Apple готує вихід бюджетного iPhone у березні

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Новинка матиме 5G.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, що технологічний гігант, компанія Apple може провести березневий захід для запуску недорогого iPhone SE з 5G. Новий звіт компанії підтверджує чутки.
Марк Гурман з Bloomberg, надійне джерело чуток Apple, заявив, що Apple хоче провести весняний захід 8 березня 2022 року, щоб представити недорогий iPhone. Під час демонстрації компанія також може представити оновлений iPad Air з підтримкою 5G і новим процесором.
Чутки про оновлену модель iPhone SE ходять вже досить довго. Bloomberg заявив, що нова модель запропонує швидший чіп - ймовірно, A15 - і оновлені камери всередині корпусу, схожого на існуючу модель з 4,7-дюймовим екраном.
11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
09:39: З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням
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