На Олімпіаді у Пекіні розіграли перше золото

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Стало відомо, в які країни поїдуть медалі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що на Олімпіаді у Пекіні вибороли перші золоті медалі. Так, «золото» з часом 44:13.7 взяла норвезька скіатлоністка Тереза Йохауг. Срібна медаль тим часом поїде до Росії, бронзова – в Австрію.
На жаль, українки потрапили в десятку найгірших зі скіатлону. Марина Анцибор на 56 місці, Вікторія Олех – на 60 сходинці.
11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
09:39: З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням
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