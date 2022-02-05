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На Олімпіаді у Пекіні розіграли перше золото

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 11:38
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На Олімпіаді у Пекіні розіграли перше золото

Стало відомо, в які країни поїдуть медалі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що на Олімпіаді у Пекіні вибороли перші золоті медалі. Так, «золото» з часом 44:13.7 взяла норвезька скіатлоністка Тереза Йохауг. Срібна медаль тим часом поїде до Росії, бронзова – в Австрію.

На жаль, українки потрапили в десятку найгірших зі скіатлону. Марина Анцибор на 56 місці, Вікторія Олех – на 60 сходинці.

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