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У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 11:08
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У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"

«План» вторгнення назвали сумішшю домислів та чуток.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, у посольстві Росії в Німеччині відреагували на публікацію видання Bild про те, як саме відбуватиметься так зване вторгнення в Україну. Так, у російському посольстві вважають, що «план» є сумішшю домислів та чуток.

Так, у посольстві наголосили, що саме тому принципово не коментують ці домисли. Нагадаємо, видання Bild зазначило, що Росія спочатку оточить великі міста України, буде створена так звана "Народна рада", після чого в планах створити «союзні держави із сучасної України, Білорусі та Росії№ з місцевими маріонетковими режимами за радянським зразком.

 

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