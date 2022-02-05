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«План» вторгнення назвали сумішшю домислів та чуток.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, у посольстві Росії в Німеччині відреагували на публікацію видання Bild про те, як саме відбуватиметься так зване вторгнення в Україну. Так, у російському посольстві вважають, що «план» є сумішшю домислів та чуток.
Так, у посольстві наголосили, що саме тому принципово не коментують ці домисли. Нагадаємо, видання Bild зазначило, що Росія спочатку оточить великі міста України, буде створена так звана "Народна рада", після чого в планах створити «союзні держави із сучасної України, Білорусі та Росії№ з місцевими маріонетковими режимами за радянським зразком.
11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
09:39: З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням
13:12: Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним
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