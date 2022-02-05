Росія планує маріонетковий режим в Україні - ЗМІ

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Сценарій досить реалістичний.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що метою РФ є начебто створення «союзної держави», яка складатиметься з Росії, України, Білорусі. Про це повідомило відоме видання Bild. Як зазначили експерти, «союзна держава» передбачатиме місцеві маріонеткові режими.
Таку інформацію виданню надали служби іноземної розвідки. Відомо також, що Кремль ставить ціль «встановити в містах проросійське керівництво», провести капітуляцію і передачу влади окупантам, захопити стратегічні об’єкти і встановити нове керівництво в захоплених містах.
Це все продовжуватиметься доти, поки всі мегаполіси України "мирним шляхом" не перейдуть під контроль РФ. Розвідка дізналась, що також будуть створені табори для проукраїнських активістів.
11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
09:39: З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням
13:12: Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним
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