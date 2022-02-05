У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну" 11:08
З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням 09:39
Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним 13:12
Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді 10:19
У YouTube заблокували канали "Перший Незалежний" та UkrLive 09:03
У Чехії скасовують обмеження для нещеплених від ковіду 08:24
Українським олігархам дали декілька місяців на позбавлення від активів 14:16
Матеріальне становище за рік погіршилося у понад половини українських сімей 13:20
Макрон запланував ряд телефонних розмов зі світовими лідерами 12:47
Канада вирішила підтримати Україну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що Збройні сили Канади відправили в Україну військову допомогу. Так, в Україну попрямував літак з нелетальною зброєю.
У прес-службі Міністерства оборони Канади заявили, що дотримались свого слова про підтримку України на тлі напружених відносин з Росією.
«Минулої ночі Літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України», - зазначили у прес-службі.
Так, в Україну прибудуть засоби індивідуального захисту, розвідувальне та спостережливе обладнання. Але й це не все. В Україну також вилетіла група канадських фахівців, які роз’яснять, як цією допомогою користуватися.
11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
09:39: З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням
13:12: Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.