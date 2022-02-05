З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 09:39

Канада вирішила підтримати Україну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що Збройні сили Канади відправили в Україну військову допомогу. Так, в Україну попрямував літак з нелетальною зброєю.

У прес-службі Міністерства оборони Канади заявили, що дотримались свого слова про підтримку України на тлі напружених відносин з Росією.

«Минулої ночі Літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України», - зазначили у прес-службі.

Так, в Україну прибудуть засоби індивідуального захисту, розвідувальне та спостережливе обладнання. Але й це не все. В Україну також вилетіла група канадських фахівців, які роз’яснять, як цією допомогою користуватися.