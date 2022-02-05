Twitter додасть кнопку "Проти"

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 09:08

Для негативної оцінки повідомлень.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що відома соцмережа Twitter наразі тестує нову кнопку негативної оцінки для твітів. Вона має назву "проти" (Downvote). Про це йдеться в офіційній заяві Twitter Support.

«Ми багато чого дізналися про типи відповідей, які користувачі не вважають релевантними, і розширюємо цей тест - більшість із вас у браузері, а також у додатках для iOS та Android будуть мати можливість використовувати кнопку негативної оцінки», - зазначено в повідомленні.

Але голоси «проти» залишаться прихованими, вони будуть корисними лише модераторам.