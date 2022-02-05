Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У YouTube заблокували канали "Перший Незалежний" та UkrLive
  • Матеріальне становище за рік погіршилося у понад половини українських сімей
  • В Київстарі стався збій

Twitter додасть кнопку "Проти"

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 09:08
Версія для друку
Twitter додасть кнопку "Проти"

Для негативної оцінки повідомлень.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що відома соцмережа Twitter наразі тестує нову кнопку негативної оцінки для твітів. Вона має назву "проти" (Downvote). Про це йдеться в офіційній заяві Twitter Support.

«Ми багато чого дізналися про типи відповідей, які користувачі не вважають релевантними, і розширюємо цей тест - більшість із вас у браузері, а також у додатках для iOS та Android будуть мати можливість використовувати кнопку негативної оцінки», - зазначено в повідомленні.

Але голоси «проти» залишаться прихованими, вони будуть корисними лише модераторам.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції