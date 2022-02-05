Twitter додасть кнопку "Проти"

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Для негативної оцінки повідомлень.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що відома соцмережа Twitter наразі тестує нову кнопку негативної оцінки для твітів. Вона має назву "проти" (Downvote). Про це йдеться в офіційній заяві Twitter Support.
«Ми багато чого дізналися про типи відповідей, які користувачі не вважають релевантними, і розширюємо цей тест - більшість із вас у браузері, а також у додатках для iOS та Android будуть мати можливість використовувати кнопку негативної оцінки», - зазначено в повідомленні.
Але голоси «проти» залишаться прихованими, вони будуть корисними лише модераторам.
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