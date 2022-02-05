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В Україні знову понад 40 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 08:32
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В Україні знову понад 40 тисяч нових ковідних хворих

Українці все ще вакцинуються. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні за 4 лютого виявили 42 533 людей з ковідом. З них 4 268 дітей та 920 медиків. До лікарень потрапили 3918 пацієнтів. На жаль, 185 випадків захворювання летальні.

Разом з тим у відомстві заявили про одужання 9628 осіб.

Також зазначається, що минулої доби щеплення від ковіду зробили 76 350 осіб, 22 352 українця отримали першу дозу вакцини, 29 708 осіб – другу. Також бустерне щеплення зробили 617 українців, додаткове – 23 673 мешканці країни.

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