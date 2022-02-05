В Україні знову понад 40 тисяч нових ковідних хворих

Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним 13:12
Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді 10:19
У YouTube заблокували канали "Перший Незалежний" та UkrLive 09:03
У Чехії скасовують обмеження для нещеплених від ковіду 08:24
Українським олігархам дали декілька місяців на позбавлення від активів 14:16
Матеріальне становище за рік погіршилося у понад половини українських сімей 13:20
Макрон запланував ряд телефонних розмов зі світовими лідерами 12:47
В Київстарі стався збій 11:32
У Німеччині рекомендують делать четверту дозу вакцин проти коронавірусу 10:15
Українці все ще вакцинуються.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні за 4 лютого виявили 42 533 людей з ковідом. З них 4 268 дітей та 920 медиків. До лікарень потрапили 3918 пацієнтів. На жаль, 185 випадків захворювання летальні.
Разом з тим у відомстві заявили про одужання 9628 осіб.
Також зазначається, що минулої доби щеплення від ковіду зробили 76 350 осіб, 22 352 українця отримали першу дозу вакцини, 29 708 осіб – другу. Також бустерне щеплення зробили 617 українців, додаткове – 23 673 мешканці країни.
13:12: Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.