Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У YouTube заблокували канали "Перший Незалежний" та UkrLive
  • Матеріальне становище за рік погіршилося у понад половини українських сімей
  • В Київстарі стався збій

Цукерберг продав свій криптовалютний проект Diem

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 14:00
Версія для друку
Цукерберг продав свій криптовалютний проект Diem

Проект виявився провальним. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що засновник Фейсбук Марк Цукерберг продав свій криптовалютний проект під назвою Diem. Проект придбав банк Silvergate. За даними американських ЗМІ, сума угоди склала $200 млн.

Для Марка Цукерберга такий хід подій означає завершення спроб створити власну криптовалюту в рамках Meta і Facebook. Нагадаємо, з Diem відмовилися співпрацювати такі гіганти, як PayPal, Visa, Mastercard, eBay.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції