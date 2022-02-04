Цукерберг продав свій криптовалютний проект Diem

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 14:00

Проект виявився провальним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що засновник Фейсбук Марк Цукерберг продав свій криптовалютний проект під назвою Diem. Проект придбав банк Silvergate. За даними американських ЗМІ, сума угоди склала $200 млн.

Для Марка Цукерберга такий хід подій означає завершення спроб створити власну криптовалюту в рамках Meta і Facebook. Нагадаємо, з Diem відмовилися співпрацювати такі гіганти, як PayPal, Visa, Mastercard, eBay.