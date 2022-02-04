В Україні з'явиться звання "Батько-герой"

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 13:42

Заради рівноправ'я.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що у ВРУ вирішили створити звання «батько-герой» за прикладом почесного звання «мати-героїня». Так, законопроект №6162 підтримав та рекомендував Раді прийняти за основу Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як відомо, звання «мати-героїня» присвоюють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку 5 та більше дітей (включаючи усиновлених). Звання "Батька-героя" надаватимуть за наявності такої ж кількості дітей відповідного віку.

Нардепи пояснили, що ініціатива ця про рівноправність. Нагадаємо, почесну держнагороду «мати-героїня» надає президент.