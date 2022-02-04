Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 13:12

У Кремлі непроти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, про що під час зустрічі домовилися президент Туреччина Раджеп Ердоган та президент України Володимир Зеленський. Так, турецький лідер запропонував Зеленському та Володимиру Путіну поговорити в Туреччині.

«Потім, сподіваюся, ми хочемо провести цю зустріч, щоб на високому рівні зібрати пана Путіна та пана Зеленського. Наша домовленість із паном Зеленським саме у цьому напрямку. Я вважаю, що якщо ми зможемо досягти цього на високому рівні, не знижуючи його до більш низьких рівнів, результат, який ми звідси отримаємо, дасть можливість нової формації в регіоні. Ця надія зародилася у мене під час зустрічі з Зеленським», - заявив Ердоган.

У Кремлі не проти цього. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков нагадав, що для цього треба виконати ряд попередніх озвучених умов. Зокрема, він натякнув про домовленості щодо Мінських угод.