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У Кремлі непроти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, про що під час зустрічі домовилися президент Туреччина Раджеп Ердоган та президент України Володимир Зеленський. Так, турецький лідер запропонував Зеленському та Володимиру Путіну поговорити в Туреччині.
«Потім, сподіваюся, ми хочемо провести цю зустріч, щоб на високому рівні зібрати пана Путіна та пана Зеленського. Наша домовленість із паном Зеленським саме у цьому напрямку. Я вважаю, що якщо ми зможемо досягти цього на високому рівні, не знижуючи його до більш низьких рівнів, результат, який ми звідси отримаємо, дасть можливість нової формації в регіоні. Ця надія зародилася у мене під час зустрічі з Зеленським», - заявив Ердоган.
У Кремлі не проти цього. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков нагадав, що для цього треба виконати ряд попередніх озвучених умов. Зокрема, він натякнув про домовленості щодо Мінських угод.
13:12: Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним
10:19: Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді
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