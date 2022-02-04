Україна купуватиме більше газу у Словаччини

Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним 13:12
Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді 10:19
У YouTube заблокували канали "Перший Незалежний" та UkrLive 09:03
У Чехії скасовують обмеження для нещеплених від ковіду 08:24
Українським олігархам дали декілька місяців на позбавлення від активів 14:16
Матеріальне становище за рік погіршилося у понад половини українських сімей 13:20
Макрон запланував ряд телефонних розмов зі світовими лідерами 12:47
В Київстарі стався збій 11:32
У Німеччині рекомендують делать четверту дозу вакцин проти коронавірусу 10:15
МОЗ готується відправити у червону зону уже 9 областей 09:06
Про це заявив голова ДМС України Сергій Макогон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що оператори української газотранспортної системи (ГТС) та Словаччини (Eustream) дійшли до згоди щодо збільшення потужності для закупівлі газу більш ніж на 50%.
Відповідну інформацію ЗМІ надав голова ДМС України Сергій Макогон. Він зазначив, що Україна отримуватиме додаткові потужності за словацьким напрямом. Так, потужності імпорт газу з Європи зростуть до 42 млн куб. м на добу (+56%), або 15 млн кубів.
«Таким чином всі учасники українського ринку газу отримали ще одну можливість фізично імпортувати газ, необхідний для стабільного проходження осінньо-зимового опалювального сезону і поповнення стратегічно важливих запасів газу в українських газосховищах», - додав Макогон.
До квітня поточного року імпорт газу збільшать у тестовому режимі.
13:12: Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним
10:19: Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.