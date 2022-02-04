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Україна купуватиме більше газу у Словаччини

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 12:39
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Україна купуватиме більше газу у Словаччини

Про це заявив голова ДМС України Сергій Макогон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що оператори української газотранспортної системи (ГТС) та Словаччини (Eustream) дійшли до згоди щодо збільшення потужності для закупівлі газу більш ніж на 50%.

Відповідну інформацію ЗМІ надав голова ДМС України Сергій Макогон. Він зазначив, що Україна отримуватиме додаткові потужності за словацьким напрямом. Так, потужності імпорт газу з Європи зростуть до 42 млн куб. м на добу (+56%), або 15 млн кубів. 

«Таким чином всі учасники українського ринку газу отримали ще одну можливість фізично імпортувати газ, необхідний для стабільного проходження осінньо-зимового опалювального сезону і поповнення стратегічно важливих запасів газу в українських газосховищах», - додав Макогон.

До квітня поточного року імпорт газу збільшать у тестовому режимі.

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