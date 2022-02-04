Ще одна країна послаблює карантинні обмеження

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Ходити без масок дозволять в Іспанії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що з наступного тижня в Іспанії послаблять карантин. Так, людям дозволять ходити без масок на вулиці. Відповідне рішення прийняв уряд країни.
Про це, посилаючись на власні джерела, повідомило видання Cadena SER. За попередніми даними, Рада міністрів дасть добро відповідному рішенню 8 лютого, а 9 лютого воно набуде чинності.
Раніше про скасування карантинних обмежень, зокрема демонстрацію ковід-паспорта, заявили Британія, Данія, Норвегія, Швеція. На старті й Фінляндія.
10:19: Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді
09:03: У YouTube заблокували канали "Перший Незалежний" та UkrLive
08:24: У Чехії скасовують обмеження для нещеплених від ковіду
14:16: Українським олігархам дали декілька місяців на позбавлення від активів
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