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Путін та Сі Цзіньпін проводять переговори

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 11:35
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Путін та Сі Цзіньпін проводять переговори

Вперше з 2019 року вони зустрілись особисто.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого,  президент РФ Володимир Путін збирається провести переговори з Сі Цзіньпіном на тлі напруженості в Україні. Лідер Кремля уже прибув до Пекіна на відкриття зимових Олімпійських ігор. Як відомо, лідери двох країн хочуть показати себе як противагу США та їх союзникам.

Візит російського лідера відбувається на тлі зростання китайської підтримки Москви в її суперечці з Україною, яка загрожує вибухом збройного конфлікту.

Присутність пана Путіна робить його високопоставленим гостем на заході після рішення США, Великої Британії та інших країн не посилати чиновників на знак протесту проти порушень прав людини в Китаї.

Варо зазначити, що переговори Путіна та Сі Цзіньпіна знаменують собою їхню першу особисту зустріч з 2019 року, коли Китай і Росія дедалі більше узгоджують свою зовнішню політику на двосторонній основі.

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