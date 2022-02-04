Студенти Києво-Могилянки вийшли на протест

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 10:58

Сергія Шкарлета хочуть гнати у відставку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, під Кабміном проходить мітинг студентів Києво-Могилянської академії. Їх вимога – відставка міністра освіти Сергія Шкарлета. В акції протесту беруть участь сотні людей. Вони впевнено заявляють, що будуть на мітингу допоки їх вимогу не виконають.

Тим часом представник секретаріату Кабміну заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий поспілкуватися з п'ятьма організаторами мітингу.

Варто зазначити, що організатори мітингу також вимагають укладання контракту з обраним президентом НаУКМА. Як відомо, на конкурсі переміг екс-міністр освіти України Сергій Квіт. Останній розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші. Так, Сергій Шкарлет заявляв, що МОН не визнаватиме результатів виборів президента «Могилянки».