Студенти Києво-Могилянки вийшли на протест

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Сергія Шкарлета хочуть гнати у відставку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, під Кабміном проходить мітинг студентів Києво-Могилянської академії. Їх вимога – відставка міністра освіти Сергія Шкарлета. В акції протесту беруть участь сотні людей. Вони впевнено заявляють, що будуть на мітингу допоки їх вимогу не виконають.
Тим часом представник секретаріату Кабміну заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий поспілкуватися з п'ятьма організаторами мітингу.
Варто зазначити, що організатори мітингу також вимагають укладання контракту з обраним президентом НаУКМА. Як відомо, на конкурсі переміг екс-міністр освіти України Сергій Квіт. Останній розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші. Так, Сергій Шкарлет заявляв, що МОН не визнаватиме результатів виборів президента «Могилянки».
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