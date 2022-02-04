Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 10:19

Люди боряться за свою свободу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив на тлі протесту далекобійників. Як відомо, з минулих вихідних у країні тривають протести на чолі з далекобійниками, які виступають проти обов'язкових вакцин від Covid для подорожей між Канадою та Сполученими Штатами.

Прем'єр-міністр Канади закликав протестувальників розійтися по домівках, сказавши, що місцевим жителям достатньо "значних перебоїв", спричинених протестувальниками. Він додав, що наразі не впланах задіювати військових для придушення протесту.

За попередінми даними, на протест в Оттаві 5 січня вийшли 15 000 людей. Протестувальники зібралися біля парламенту, заявляючи, що не розійдуться, поки не будуть скасовані всі обмеження щодо Covid.

«Я тут підтримую акцію протесту за своїх дітей. Їм шість і вісім років, і я вважаю, що вони заслуговують повної свободи, тілесної автономії. Вони повинні вільно пересуватися, подорожувати незалежно від їхнього медичного вибору чи статусу», - заявила учасниця протесту Керолайн Лідер.

Протестувальники також підтримують один одного їжею та напоями.