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Понад 400 тисяч українців отримали бустерне щеплення

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 09:38
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Понад 400 тисяч українців отримали бустерне щеплення

Українці частіше обирають Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого,  в прес-службі МОЗ заявили, що в Україні вже зробили понад 400 тисяч бустерних щеплення проти ковіду. Українці надають перевагу американському препарату від Pfizer - понад 57 тисяч доз реалізовано.

«З початку вакцинальної кампанії щеплено 15,4 млн. українців. Загалом проведено майже 30,6 млн щеплень», - уточнили в МОЗ.

Відомо, що з початку кампанії з вакцинації було щеплено 15 420 207 осіб. З них першу дозу отримали 15 420 205 осіб, дві дози – 14 728 642 особи, додаткову дозу – 19 423 особи, бустерну дозу – 421 05 осіб. 

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