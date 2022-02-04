Понад 400 тисяч українців отримали бустерне щеплення

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Українці частіше обирають Pfizer.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, в прес-службі МОЗ заявили, що в Україні вже зробили понад 400 тисяч бустерних щеплення проти ковіду. Українці надають перевагу американському препарату від Pfizer - понад 57 тисяч доз реалізовано.
«З початку вакцинальної кампанії щеплено 15,4 млн. українців. Загалом проведено майже 30,6 млн щеплень», - уточнили в МОЗ.
Відомо, що з початку кампанії з вакцинації було щеплено 15 420 207 осіб. З них першу дозу отримали 15 420 205 осіб, дві дози – 14 728 642 особи, додаткову дозу – 19 423 особи, бустерну дозу – 421 05 осіб.
10:19: Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді
09:03: У YouTube заблокували канали "Перший Незалежний" та UkrLive
08:24: У Чехії скасовують обмеження для нещеплених від ковіду
14:16: Українським олігархам дали декілька місяців на позбавлення від активів
13:20: Матеріальне становище за рік погіршилося у понад половини українських сімей
12:47: Макрон запланував ряд телефонних розмов зі світовими лідерами
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