У YouTube заблокували канали "Перший Незалежний" та UkrLive

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 09:03

Вони націлені працювати надалі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що на каналі YouTube раптово заблокували акаунти відомих українських телеканалів "Перший незалежний" та Ukrlive. Як відомо, останні були створені на базі закритих президентом Володимиром Зеленським "112 Україна", NewsOne та ZiK.

Тому каналам знову довелось змінити адресу мовлення.

«В останні кілька днів українську владу вразили ряд скандалів: виявилося, що президент Зеленський особисто покривав депутата Трухіна, який п'яним скоїв ДТП і намагався дати хабар поліцейському. Інший депутат із фракції Зеленського отримав хабар 558 тисяч гривень за постачання обладнання до лікарень. Ці, і інші корупційні діяння нинішньої влади стали широко відомі виключно завдяки наявності в країні опозиційної преси», - зазначено в заяві колективів каналів.

Крок YouTube колективи ж назвали актом цензури з боку американської компанії. Адже українці позбавлені можливості дізнаватися правду про ситуацію не лише в Україні, а й світі. Відомо, що "Перший незалежний" та Ukrlive націлені працювати й надалі.