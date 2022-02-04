У Чехії скасовують обмеження для нещеплених від ковіду

Аня Мартинюк 04 лютого 2022, 08:24

Європа повертається до звичного життя.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що уряд Чехії прийняв важливе рішення щодо карантину. Уже з 9 лютого нещеплені від ковіду зможуть спокійно відвідувати громадські місця. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

«З огляду на поточний розвиток епідеміологічної ситуації уряд з 9 лютого скасує обов'язок пред'являти сертифікат вакцинації або лікарську довідку про перенесене захворювання при вході в ресторани, підприємства сфери послуг, а також на культурні та спортивні заходи», - наголосив він.

Також з 18 лютого у Чехії скасують масове тестування на робочих місцях та у школах. До слова, першою в ЄС карантинні обмеження зняла Данія, а саме з лютого. Її прикладу послідувала Норвегія. Швеція скасує карантинні обмеження з наступного тижня.