У Чехії скасовують обмеження для нещеплених від ковіду

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що уряд Чехії прийняв важливе рішення щодо карантину. Уже з 9 лютого нещеплені від ковіду зможуть спокійно відвідувати громадські місця. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.
«З огляду на поточний розвиток епідеміологічної ситуації уряд з 9 лютого скасує обов'язок пред'являти сертифікат вакцинації або лікарську довідку про перенесене захворювання при вході в ресторани, підприємства сфери послуг, а також на культурні та спортивні заходи», - наголосив він.
Також з 18 лютого у Чехії скасують масове тестування на робочих місцях та у школах. До слова, першою в ЄС карантинні обмеження зняла Данія, а саме з лютого. Її прикладу послідувала Норвегія. Швеція скасує карантинні обмеження з наступного тижня.
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