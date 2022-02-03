Українським олігархам дали декілька місяців на позбавлення від активів

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Про це заявив Денис Малюська.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що олігархи мають час до травня, щоб позбутися своїх активів. А саме частини з них. Це дозволить їм не потрапити до реєстру.
«Зараз ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше трьох місяців для того, щоб з власної ініціативи позбутися принаймні одного з них. Адже ключова мета закону про олігархи – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом», - наголосив він.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом про олігархів у листопаді 2021 року. Закон визначає термін «олігарх».
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