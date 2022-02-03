Матеріальне становище за рік погіршилося у понад половини українських сімей

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Все через владу та корупцію.
Новину передає «Преса України».
Соціологічна служба Центру Разумкова провела дослідження в період з 28 до 31 січня 2022 року. Виявилось, що у 2021 році у більш ніж половини українських сімей погіршився економічний стан. Про покращення матеріального стану заявили 7,8% українських сімей.
Відомо, що соціологи опитали по телефону 1 206 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України. Виявилось, що у 52,8% опитаних за останній рік матеріальне становище сім'ї погіршилося, у 38,5% воно не змінилося, у 7,8% воно покращилось.
Головними причинами такого ходу подій українці вважають некомпетентність влади та корупцію.
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