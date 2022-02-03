Макрон запланував ряд телефонних розмов зі світовими лідерами

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Серед них Володимир Зеленський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон збирається зідзвонитися з колегами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Про це повідомило французьке видання Le Figaro.
Французьке видання відзначило, що Макрон також запланував діалог по телефону з Анджеєм Дудою та головою Європейської ради Шарлем Мішелем. За попередніми даними, головною темою діалогів стане ситуація навколо України.
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