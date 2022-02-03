Макрон запланував ряд телефонних розмов зі світовими лідерами

Аня Мартинюк 03 лютого 2022, 12:47

Серед них Володимир Зеленський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон збирається зідзвонитися з колегами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Про це повідомило французьке видання Le Figaro.

Французьке видання відзначило, що Макрон також запланував діалог по телефону з Анджеєм Дудою та головою Європейської ради Шарлем Мішелем. За попередніми даними, головною темою діалогів стане ситуація навколо України.