Відома журналістка представила нову політичну картину

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Картина присвячена нардепу Олександру Трухіну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук чергову політичну картину.
«Олія, полотно. Назва «У ліс пішов». Яскрава інтер'єрна робота», - зазначила вона, запропонувавши придбати картину зі стартовою ціною 1700 доларів.
На картині зображено уже екс-нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, який спричинив ДТП, а тепер виявилось, що він намагався відкупитися від поліції.
«Картина заряджена на безпечну їзду і тихенько піти в ліс», - додала вона.
Наразі є охочі придбати картину за понад 2500 доларів.
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