Відома журналістка представила нову політичну картину

Аня Мартинюк 03 лютого 2022, 12:10

Картина присвячена нардепу Олександру Трухіну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук чергову політичну картину.

«Олія, полотно. Назва «У ліс пішов». Яскрава інтер'єрна робота», - зазначила вона, запропонувавши придбати картину зі стартовою ціною 1700 доларів.

На картині зображено уже екс-нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, який спричинив ДТП, а тепер виявилось, що він намагався відкупитися від поліції.

«Картина заряджена на безпечну їзду і тихенько піти в ліс», - додала вона.

Наразі є охочі придбати картину за понад 2500 доларів.