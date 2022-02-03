В Київстарі стався збій

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Абоненти жаліються, що не можуть здійснити дзвінок.
«Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, користувачів мобільного оператора Київстар почали жалітися на те, що на їхньому рахунку недостатньо коштів для дзвінка, хоч рахунок поповнено. Також користувачі не можуть додзвонитися до оператора чи перевірити баланс на рахунку.
Представники Київстару повідомили, що зараз дійсно можуть виникати складності із вихідними дзвінками. Спеціалісти вже займаються вирішенням проблеми.
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В компанії пообіцяли компенсації для абонентів, які зіштовхнулися зі складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично.
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