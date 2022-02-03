У Києві мітингують сім'ї постраждалих від «дідівщини»

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На тлі останніх подій у Дніпрі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, під Офісом президента у Києві стартував мітинг проти насильства в українській армії та Нацгвардії. Учасники «Мітингу справедливості» виступають проти нестатутних відносин та насильства в українській армії та Нацгвардії.
За їх словами, проблема насильства в армії масштабна, але влада не звертає на неї уваги. Учасники мітингу наголосили, що випадки смертей через нестатутні стосунки замовчуються.
Відомо, що в акції беруть участь люди, чиї близькі постраждали від «дідівщини». Серед них сім'ї, рідні яких загинули у військовій частині 3021, де служив Артемій Рябчук. Останній, як відомо, розстріляв товаришів по службі. За попередньою версією – його мотивом була помста за цькування.
Також до мітингу приєднались батьки 19-річного Мансура Вержаковського, який раніше загинув у тій частині Нацгвардії у Дніпрі, де влаштував розстріл Рябчук. Вони неодноразово наголошували, що їх син не чинив самогубства, а його вбили, про що свідчать ряд фактів.
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