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У Німеччині рекомендують делать четверту дозу вакцин проти коронавірусу

Аня Мартинюк 03 лютого 2022, 10:15
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У Німеччині рекомендують делать четверту дозу вакцин проти коронавірусу

Уже наявними вакцинами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого,  стало відомо, що фахівці німецької Постійної комісії з вакцинації (STICO) націлилися запропонувати владі рекомендувати робити четверту дозу вакцини від коронавірусу. Так, фахівці запевнили, що вони опираються до свід Ізраїлю.

Відповідну заяву зробив голова комісії Томас Мертенс пише Reuters.

«STIKO скоро дасть рекомендації», - коротко заявив він.

Експерт наголосив, що ревакцинацію він рекомендує проводити уже наявними вакцинами.

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