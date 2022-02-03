Через Ердогана киянам доведеться постояти у заторах

Аня Мартинюк 03 лютого 2022, 09:39

Рух буде перекрито.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що у зв'язку з прибуттям турецького президента Раджепа Ердогана у Києві буде перекрито рух у трьох районах. За даними прес-служби Управління державної охорони України, тимчасові обмеження дорожнього руху можливі в центральній частині міста, а також деякі вулиці Дарницького, Печерського та Шевченківського районів.

Як відомо, Київ та Анкара готуються до підписання угоди про вільну торгівлю. За попередніми даними, Ердоган прибуде в Україну з великою делегацією. У його планах також зустріч тет-а-тет з Володимиром Зеленським.