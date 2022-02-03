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Раніше планували 6.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України планує відправити до червоної зони карантину одразу дев'ять областей. Епідеміологічна картина погіршилась в таких областях як Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька.
Нагадаємо, наразі в червоній зоні Івано-Франківська область та Рівненська область.
Так, найближчим часом ситуації в вищезгаданих регіонах будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
10:15: У Німеччині рекомендують делать четверту дозу вакцин проти коронавірусу
09:06: МОЗ готується відправити у червону зону уже 9 областей
13:30: Зеленський особисто підтримав виключення Трухіна з лав партії
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