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МОЗ готується відправити у червону зону уже 9 областей

Аня Мартинюк 03 лютого 2022, 09:06
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МОЗ готується відправити у червону зону уже 9 областей

Раніше планували 6. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України планує відправити до червоної зони карантину одразу дев'ять областей. Епідеміологічна картина погіршилась в таких областях як Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська, Хмельницька.

Нагадаємо, наразі в червоній зоні Івано-Франківська область та Рівненська область.

Так, найближчим часом ситуації в вищезгаданих регіонах будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

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