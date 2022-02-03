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В Україні новий рекорд за кількістю ковідних хворих

Аня Мартинюк 03 лютого 2022, 08:31
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В Україні новий рекорд за кількістю ковідних хворих

Українці продовжують вакцинуватися.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 2 лютого виявили 39 620 осіб з ковідом. Це рекорд за останній час. Серед нових хворих 4446 дітей та 1035 медиків. До лікарень потрапили 4 136 людей. 210 випадків коронавірусу виявилися летальними. 

На щастя, медики фіксували 9380 одужань.

За даними МОЗ, за добу було зроблено73 195 щеплень, 23595 осіб отримали першу дозу вакцини, 27938 осіб - другу дозу. Додаткове щеплення  - 836 осіб, бустерну – 20 826 осіб.

 

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