В Україні новий рекорд за кількістю ковідних хворих

Аня Мартинюк 03 лютого 2022, 08:31

Українці продовжують вакцинуватися.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 2 лютого виявили 39 620 осіб з ковідом. Це рекорд за останній час. Серед нових хворих 4446 дітей та 1035 медиків. До лікарень потрапили 4 136 людей. 210 випадків коронавірусу виявилися летальними.

На щастя, медики фіксували 9380 одужань.

За даними МОЗ, за добу було зроблено73 195 щеплень, 23595 осіб отримали першу дозу вакцини, 27938 осіб - другу дозу. Додаткове щеплення - 836 осіб, бустерну – 20 826 осіб.