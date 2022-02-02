Вихід Samsung Galaxy S22 відкладено

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У світі нестача мікросхем.
Новину передає «Преса України».
9 лютого повинні з'явитися нвоі новинки від Samsung - Galaxy S22. Через нестачу мікросхем купити пристрій швидко не вийде. Як відомо, світ відчуває дефіцит мікросхем з 2020 року завдяки пандемії.
Оскільки виробники мікросхем хворіють, виробництво мікросхем впало, що призвело до дефіциту чіпів для живлення. Цетакож одна з причин причин, чому PS5 було так важко знайти. Нестача чіпів спричинила хаос для всіх видів інших гаджетів, таких як телефони, планшети та навіть автомобілі.
Тим не менше продаж Galaxy S22 Ultra очікується 25 лютого, але стандартні S22 і S22+ 11 березня через.
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