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Швеція хоче показати свою солідарність з Україною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 лютого, стало відомо, що Швеція запустила новий фонд для підтримки України. Так, країна намагається пом’якшити дестабілізуючий вплив Росії в постраждалому від конфлікту південно-східному регіоні України.
Зібравши 50 мільйонів шведських крон, Швеція разом із Великою Британією, Канадою, Швейцарією та Сполученими Штатами передадуть гроші до Партнерського фонду «За стійку Україну». Гроші підуть на фінансування численних ініціатив щодо допомоги жителям півдня та сходу України.
Міністр міжнародного співробітництва в галузі розвитку Матильда Ернкранс заявила, що Швеція хоче показати свою солідарність і підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
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