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За його словами, реакція очікувана.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він заявив, що підтримав виключення нардепа Олександра Трухіна з партії «Слуга народу».
Зеленський наголосив, що саме такої реакції очікував.
«Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео, я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії особисту та реакцію партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримають, щоб звільнити пана Трухіна з партії Слуга народу», - заявив він.
Разом з тим український лідер назвав ДТП за участі Трухіна та його спробу підкупу поліцейського провиною, а не злочином.
13:30: Зеленський особисто підтримав виключення Трухіна з лав партії
12:26: Зеленський сильно занепокоївся через скандал з відео про Трухіна
11:11: Норвегія більше не «тероризуватиме» людей карантинними обмеженнями
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