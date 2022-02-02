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Зеленський особисто підтримав виключення Трухіна з лав партії

Аня Мартинюк 02 лютого 2022, 13:30
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Зеленський особисто підтримав виключення Трухіна з лав партії

За його словами, реакція очікувана. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він заявив, що підтримав виключення нардепа Олександра Трухіна з партії «Слуга народу».

Зеленський наголосив, що саме такої реакції очікував. 

«Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео, я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії особисту та реакцію партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримають, щоб звільнити пана Трухіна з партії Слуга народу», - заявив він.

Разом з тим український лідер назвав ДТП за участі Трухіна та його спробу підкупу поліцейського провиною, а не злочином.

 

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