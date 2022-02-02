Зеленський особисто підтримав виключення Трухіна з лав партії

Аня Мартинюк 02 лютого 2022, 13:30

За його словами, реакція очікувана.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він заявив, що підтримав виключення нардепа Олександра Трухіна з партії «Слуга народу».

Зеленський наголосив, що саме такої реакції очікував.

«Щодо пана Трухіна, оприлюдненого відео, я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії особисту та реакцію партії "Слуга народу". Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримають, щоб звільнити пана Трухіна з партії Слуга народу», - заявив він.

Разом з тим український лідер назвав ДТП за участі Трухіна та його спробу підкупу поліцейського провиною, а не злочином.