Вакарчук вирішив написати альбом колискових

Аня Мартинюк 02 лютого 2022, 13:07

Присвятить їх сину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, стало відомо про культурні плани лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Нагадаємо, у серпні минулого ркоу у нього народився син Іван. За словами Вакарчука, він наразі мріє записати платівку з колисковими спеціально для дитини.

«Маленькі діти впливають на якісь побутові зміни. Ну і, безумовно, з'явилися певні емоції, яких я раніше не знав. Навіть хочу записати альбом колискових. Щоправда, син ще дуже маленький, щоб обрати, які йому більше подобаються. Тому трохи доведеться. Зачекати», - зазначив музикант.

Також Вакрчук стикнувся з кризою середнього віку. Він заявив, що після народження дитини переоцінив свої цінності.

«Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що це таке. Деякі кажуть, що криза середнього віку починається в 30 років, деякі - що в 40 або 50. Але ж вона не може тривати 20 років?! Безумовно, у мене відбулася переоцінка цінностей – це зумовило багато подій у житті. Це криза? Не знаю. Я не фахівець із цього питання» - зазначив він.

Нагадаємо, Вакарчуку 46 років.