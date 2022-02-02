Вакарчук вирішив написати альбом колискових

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Присвятить їх сину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 лютого, стало відомо про культурні плани лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Нагадаємо, у серпні минулого ркоу у нього народився син Іван. За словами Вакарчука, він наразі мріє записати платівку з колисковими спеціально для дитини.
«Маленькі діти впливають на якісь побутові зміни. Ну і, безумовно, з'явилися певні емоції, яких я раніше не знав. Навіть хочу записати альбом колискових. Щоправда, син ще дуже маленький, щоб обрати, які йому більше подобаються. Тому трохи доведеться. Зачекати», - зазначив музикант.
Також Вакрчук стикнувся з кризою середнього віку. Він заявив, що після народження дитини переоцінив свої цінності.
«Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що це таке. Деякі кажуть, що криза середнього віку починається в 30 років, деякі - що в 40 або 50. Але ж вона не може тривати 20 років?! Безумовно, у мене відбулася переоцінка цінностей – це зумовило багато подій у житті. Це криза? Не знаю. Я не фахівець із цього питання» - зазначив він.
Нагадаємо, Вакарчуку 46 років.
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