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Партія всіляко прикривала нардепа, який вчинив ДТП.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 лютого, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запанікував через скандал з нардепом Олександром Трухіним. Як відомо, півроку назад депутат влаштував ДТП. 1 лютого в Мережі з'явилось відео з місця події. На ньому видно, що Трухін намагався підкупити поліцейського. В партїі, зокрема Зеленський, всіляко намагались захистити Трухіна.
«Президент у сказі, там одна позиція: "Трухіна нахер". Арахамії вліпили по перше число, вже тільки й встигає заяви диктувати. Ось ці його заяви - це п'ять. Так-так, звичайно, бо ніхто про це не знав. Просто у нас Саша Трухін - це найважливіша людина в партії, його всі покривають, ці відео повинні були видалити, але вороги Трухіна виявилися сильнішими, ніж його лобісти в ОП., почав творити фігню. По-перше, нажив собі багато ворогів у фракції. Перший - глава бюджетного комітету Арістів. Просто для розуміння: за два тижні до цього ДТП було вирішено питання зробити Трухіна головою бюджетного комітету. Це вже було вирішено та узгоджено, але після ДТП вирішили відкласти це питання. По-друге, Трухін із рядовими депутатами фракції навіть не вітався, спілкувався тільки з вищим керівництвом. Я думаю, якби він навіть закурив цигарку в залі засідань, йому нічого б не було. Це ж наш Саша Трухін , йому можна все», - відзначило джерело у президентській фракції.
Як відомо, аварія за участю депутата сталась 23 серпня 2021 року. В аварії постраждав голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі. ГБР за 5 місяців розслідування так і не з'ясувала, хто був за кермом авто, хоча реальних фактів було достатньо.
12:26: Зеленський сильно занепокоївся через скандал з відео про Трухіна
11:11: Норвегія більше не «тероризуватиме» людей карантинними обмеженнями
09:16: У ВООЗ визнали, що через затіяну пандемію у світі виникли гори медичного сміття
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10:40: Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію
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