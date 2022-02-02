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6 областей України скоро «почервоніють»

Аня Мартинюк 02 лютого 2022, 11:46
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6 областей України скоро «почервоніють»

Про це заявив Ігор Кузін.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, стало відомо, що одразу шість областей України на межі перейти у червону карантинну зону. За даними головного санітарного лікаря України Ігора Кузіна, з помаранчевої зони можуть вийти Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська області.

Наразі у червоній зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області. 

До слова, за минулу добу в Україні на ковід заразилися понад 35 тисяч людей. З них 4 190 дітей та 940 медиків. На жаль, 204 пацієнта померли.

 

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