6 областей України скоро «почервоніють»

Зеленський сильно занепокоївся через скандал з відео про Трухіна 12:26
Норвегія більше не «тероризуватиме» людей карантинними обмеженнями 11:11
У ВООЗ визнали, що через затіяну пандемію у світі виникли гори медичного сміття 09:16
Зеленський анонсував створення зони вільної торгівлі з Туреччиною 14:03
Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію 10:40
У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу 09:28
Гелиевые шары в виде любимых героев: детский праздник с любимыми героями 02:27
Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи 09:06
Как выбрать ковер в спальню: по цвету, форме, материалу, дизайну 02:57
Про це заявив Ігор Кузін.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 лютого, стало відомо, що одразу шість областей України на межі перейти у червону карантинну зону. За даними головного санітарного лікаря України Ігора Кузіна, з помаранчевої зони можуть вийти Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська області.
Наразі у червоній зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.
До слова, за минулу добу в Україні на ковід заразилися понад 35 тисяч людей. З них 4 190 дітей та 940 медиків. На жаль, 204 пацієнта померли.
12:26: Зеленський сильно занепокоївся через скандал з відео про Трухіна
11:11: Норвегія більше не «тероризуватиме» людей карантинними обмеженнями
09:16: У ВООЗ визнали, що через затіяну пандемію у світі виникли гори медичного сміття
14:03: Зеленський анонсував створення зони вільної торгівлі з Туреччиною
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.