Норвегія більше не «тероризуватиме» людей карантинними обмеженнями

Аня Мартинюк 02 лютого 2022, 11:11

Більшість обмежень скасують.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, стало відомо, що Норвегія вирішила послабити карантинні обмеження. Так, громадські місця працюватимуть як звичайно, необхідно буде лише дотримуватися певні протиепідемічні заходи.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. За його словами, наразі сплеск захворювань навряд чи поставить під загрозу служби охорони здоров'я, тому уряд вирішив скасувати карантинні обмеження.

Слова норвежського прем'єр-міністра навело видання The Guardian.

«Сьогодні ми нарешті досягли тієї межі, коли ми можемо скасувати низку карантинних заходів, із якими ми жили до цієї зими», - відзначило видання.

Так, ресторани знову подаватимуть алкоголь після 23:00, людей також не відправлятимуть на віддалену роботу. Люди зможуть збиратися групою понад 10 людей у приватних будинках, також зникне обмеження щодо кількості учнів у класах та відвідувачів у ресторанах. Що важливо – туристи не повинні будуть деонструвати тести при в'їзді в країну.