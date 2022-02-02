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Більшість обмежень скасують.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 лютого, стало відомо, що Норвегія вирішила послабити карантинні обмеження. Так, громадські місця працюватимуть як звичайно, необхідно буде лише дотримуватися певні протиепідемічні заходи.
Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. За його словами, наразі сплеск захворювань навряд чи поставить під загрозу служби охорони здоров'я, тому уряд вирішив скасувати карантинні обмеження.
Слова норвежського прем'єр-міністра навело видання The Guardian.
«Сьогодні ми нарешті досягли тієї межі, коли ми можемо скасувати низку карантинних заходів, із якими ми жили до цієї зими», - відзначило видання.
Так, ресторани знову подаватимуть алкоголь після 23:00, людей також не відправлятимуть на віддалену роботу. Люди зможуть збиратися групою понад 10 людей у приватних будинках, також зникне обмеження щодо кількості учнів у класах та відвідувачів у ресторанах. Що важливо – туристи не повинні будуть деонструвати тести при в'їзді в країну.
11:11: Норвегія більше не «тероризуватиме» людей карантинними обмеженнями
09:16: У ВООЗ визнали, що через затіяну пандемію у світі виникли гори медичного сміття
14:03: Зеленський анонсував створення зони вільної торгівлі з Туреччиною
10:40: Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію
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