Нардепа Трухіна виключили із "Слуги народу"

Норвегія більше не «тероризуватиме» людей карантинними обмеженнями 11:11
У ВООЗ визнали, що через затіяну пандемію у світі виникли гори медичного сміття 09:16
Зеленський анонсував створення зони вільної торгівлі з Туреччиною 14:03
Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію 10:40
У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу 09:28
Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи 09:06
Как выбрать ковер в спальню: по цвету, форме, материалу, дизайну 02:57
Путін дав доручення щодо соцвиплат для мешканців Донбасу 13:43
До цього він намагався всіляко відхреститися від ДТП.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 лютого, стало відомо, що депутата президентської фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна виключили із партії. Причина – поява відео, на якому він намагається підкупити поліцію після вчинення ДТП.
Речник "Слуги народу" Юлія Палійчук зазначила, що відповідне рішення про виключення Трухіна ухвалила голова партії Олена Шуляк.
«Це означає припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», - додала Шуляк.
Нагадаємо, на відео Трухін говорить поліцейському: «Давай я тихенько піду», а також обіцяє поговорити з головою МВС Денисом Монастирським. На ролику поліція також обговорює те, що Трухіна бачили свідки і вони дають свідчення.
11:11: Норвегія більше не «тероризуватиме» людей карантинними обмеженнями
09:16: У ВООЗ визнали, що через затіяну пандемію у світі виникли гори медичного сміття
14:03: Зеленський анонсував створення зони вільної торгівлі з Туреччиною
10:40: Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію
09:28: У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.