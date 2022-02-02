Нардепа Трухіна виключили із "Слуги народу"

Аня Мартинюк 02 лютого 2022, 10:28

До цього він намагався всіляко відхреститися від ДТП.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 лютого, стало відомо, що депутата президентської фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна виключили із партії. Причина – поява відео, на якому він намагається підкупити поліцію після вчинення ДТП.

Речник "Слуги народу" Юлія Палійчук зазначила, що відповідне рішення про виключення Трухіна ухвалила голова партії Олена Шуляк.

«Це означає припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», - додала Шуляк.

Нагадаємо, на відео Трухін говорить поліцейському: «Давай я тихенько піду», а також обіцяє поговорити з головою МВС Денисом Монастирським. На ролику поліція також обговорює те, що Трухіна бачили свідки і вони дають свідчення.