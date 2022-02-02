В Україні понад 35 тисяч нових ковідних хворих

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204 пацієнта померли.
Новину передає «Преса України».
1 лютого в Україні вияіили 35 014 людей з коронавірусною інфекцією. Про це заявили сьогодні, 2 лютого, у прес-службі МОЗ. Уточнюється, що серед нових хворих 4 190 дітей та 940 медиків. За добу 4 314 людей потрапили до лікарень.
204 випадки захворювання на коронавірус виявилися летальними. Разом з тим 9 894 особи одужали.
За даними відомства, 1 лютого було зроблено 74 592 щеплення від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримали 25177 осіб, другу дозу – 27248 осіб. Додаткове щеплення зробили для 717 українців, а бустерне – 21 450 українцям.
09:16: У ВООЗ визнали, що через затіяну пандемію у світі виникли гори медичного сміття
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