У ВООЗ визнали, що через затіяну пандемію у світі виникли гори медичного сміття

Аня Мартинюк 02 лютого 2022, 09:16

Зате в тести награлися.

Новину передає «Преса України».

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія стала причиною виникнення нереально великої кількості медичних відходів. Тепер вони загрожують людям та планеті. Мова йде про використані маски, шприци, тести на ковід, хімрозчини.

Так, не завжди всі ці речі правильно утилізовують. Як зазначається, в період з березня 2020 року до листопада 2021 року в рамках спільної ініціативи ООН по боротьбі з COVID-19 було закуплено приблизно 87 тисяч тонн засобів індивідуального захисту. Медичні комбінезони, окуляри та інші одноразові вироби, на які було витрачені чималі гроші, перетворилися на відходи.

Понад 140 мільйонів тест-систем можуть утворити 2 600 тонн неінфікованих відходів. У ВООЗ згадали про понад вісім мільярдів доз вакцин, які призвели до появи ще 144 тонн відходів. Мова йде про шприци, голки, контейнери для їхнього збирання. У ВООЗ додали, що використані медичні маски взагалі неможливо порахувати.