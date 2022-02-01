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Стоит ли покупать Redmi Note 9 Pro?

zmxn 01 лютого 2022, 00:22
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Redmi Note 9 Pro — самый дорогой и продвинутый из новых смартфонов среднего класса Xiaomi, недавно появившихся в России. Он унаследовал многие функции от своего младшего брата, который стоит намного дешевле. Что получает пользователь за эти деньги, так это камеру с большим количеством пикселей и больше оперативной памяти для одновременного запуска нескольких приложений. Таким образом, Хiaomi redmi 9 pro – сильная модель бюджетной линейки китайского бренда. Ниже подробнее рассмотрим характеристики этого смартфона.

   Обзор Redmi Note 9 Pro 

 Глядя на Redmi Note 9S и 9 Pro спереди, трудно понять, кто есть кто. Они абсолютно одинаковые по размеру, весу и даже по отверстию в экране для селфи-камеры. Биометрический считыватель находится сбоку, в одном и том же положении на обоих и работает хорошо.

  У обоих есть блок с четырьмя камерами, но 9S также включает светодиодную вспышку в черной части, которая контрастирует с цветной задней частью. На 9 Pro вспышка отдельная, в дополнение к другой отделке, которая делит заднюю часть на два тона: верхняя часть более широкая, а нижняя часть имеет полосы, которые делают цвет более темным.

  Качество сборки также аналогичное: матовая пластиковая сторона и стеклянная задняя панель. 

  Note 9 Pro записывает видео 4K с приличным качеством. Если вы хотите устранить дрожание, вам придется уменьшить разрешение до Full HD. Фокус шустрый, днем или ночью, а захват звука сносный. Снимать на широкоугольник и макро можно, но качество хуже и они сильно страдают в более темных местах.

Сильные и слабые стороны Redmi Note 9 Pro 

Сильные стороны

  • общая и игровая производительность;
  • срок службы батареи;
  • время перезарядки;
  • хорошие камеры.

Слабые точки

  • качество звука;
  • селфи могло бы быть лучше;
  • стоимость.

Представленные здесь функции такие же, как и в остальной части линейки: включая ночной режим, приложение для использования мобильного телефона в качестве пульта дистанционного управления и Game Turbo 2.0, который позволяет настраивать игры для лучшего опыта и даже измерять частоту кадров. В то время как Note 9 страдает от постоянных заиканий, это не относится к 9 Pro.

В плане звука Redmi Note 9 Pro не хватает звезд с неба, но он хотя бы дает возможность использовать проводные наушники без переходника и беспроводные почти с максимальным комфортом. 

В целом, Redmi Note 9 Pro — очень компетентный мобильный телефон по очень высокой цене, что сильно снижает его рентабельность. Стоит ли оно того или есть более доступные альтернативы? Решать вам.

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