Стоит ли покупать Redmi Note 9 Pro?

zmxn 01 лютого 2022, 00:22

Redmi Note 9 Pro — самый дорогой и продвинутый из новых смартфонов среднего класса Xiaomi, недавно появившихся в России. Он унаследовал многие функции от своего младшего брата, который стоит намного дешевле. Что получает пользователь за эти деньги, так это камеру с большим количеством пикселей и больше оперативной памяти для одновременного запуска нескольких приложений. Таким образом, Хiaomi redmi 9 pro – сильная модель бюджетной линейки китайского бренда. Ниже подробнее рассмотрим характеристики этого смартфона.

Обзор Redmi Note 9 Pro

Глядя на Redmi Note 9S и 9 Pro спереди, трудно понять, кто есть кто. Они абсолютно одинаковые по размеру, весу и даже по отверстию в экране для селфи-камеры. Биометрический считыватель находится сбоку, в одном и том же положении на обоих и работает хорошо.

У обоих есть блок с четырьмя камерами, но 9S также включает светодиодную вспышку в черной части, которая контрастирует с цветной задней частью. На 9 Pro вспышка отдельная, в дополнение к другой отделке, которая делит заднюю часть на два тона: верхняя часть более широкая, а нижняя часть имеет полосы, которые делают цвет более темным.

Качество сборки также аналогичное: матовая пластиковая сторона и стеклянная задняя панель.

Note 9 Pro записывает видео 4K с приличным качеством. Если вы хотите устранить дрожание, вам придется уменьшить разрешение до Full HD. Фокус шустрый, днем или ночью, а захват звука сносный. Снимать на широкоугольник и макро можно, но качество хуже и они сильно страдают в более темных местах.

Сильные и слабые стороны Redmi Note 9 Pro

Сильные стороны

общая и игровая производительность;

срок службы батареи;

время перезарядки;

хорошие камеры.

Слабые точки

качество звука;

селфи могло бы быть лучше;

стоимость.

Представленные здесь функции такие же, как и в остальной части линейки: включая ночной режим, приложение для использования мобильного телефона в качестве пульта дистанционного управления и Game Turbo 2.0, который позволяет настраивать игры для лучшего опыта и даже измерять частоту кадров. В то время как Note 9 страдает от постоянных заиканий, это не относится к 9 Pro.

В плане звука Redmi Note 9 Pro не хватает звезд с неба, но он хотя бы дает возможность использовать проводные наушники без переходника и беспроводные почти с максимальным комфортом.

В целом, Redmi Note 9 Pro — очень компетентный мобильный телефон по очень высокой цене, что сильно снижает его рентабельность. Стоит ли оно того или есть более доступные альтернативы? Решать вам.