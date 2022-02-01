Як грати в автомати на реальні гроші і виводити призи

zmxn 31 січня 2022, 04:51

Вибір та гра в апарати на гроші, виведення виграшівІгровий зал та категорії автоматів в онлайн-казино. Гра в слоти на реальні гроші із виведенням виграшів. Як проходить ідентифікація особи гемблера.

Віртуальний клуб надає можливість робити ставки та отримувати виграші, перебуваючи у будь-якій країні світу. Гемблери можуть грати на гроші і переводити призи у готівку зручним способом. Для виведення великих виграшів потрібно пройти верифікацію. Грати в автомати платно в казино онлайн можуть лише повнолітні геймери.

Ігровий зал та вибір слота

У розділі "Ігровий Зал" на офіційному сайті клубу представлений повний перелік азартних ігор. У цьому розділі зручно виконувати пошук за назвою. Підібрати автомати для платної гри можна за допомогою меню: "Популярні", "Слоти", "Швидкі ігри", "Нові", "Live". В клубі представлено ігровий софт відомих розробників – Igrosoft, Evoplay, Endorphina тощо.

За принципом всі азартні ігри в казино поділяються на столи та слоти – настільні та барабанні. Гравцю слід обрати відповідний пункт меню. До настільних ігор відносяться блекджек, покер, рулетки та інші. В меню "Швидкі ігри" зібрані відомі азартні розваги – гра в кості, скретч-карти, тощо. "Live" – ігри, що проходять у реальному часі з живим дилером.

У розділі "Популярні" геймер може подивитись апарати, які найбільш затребувані серед геймерів. У меню "Нові" потрапляють слоти та настільні ігри, нещодавно додані до колекції. Якщо новий апарат швидко сподобався гравцям, він одночасно може знаходитись і в розділі "Популярні".

Умови гри на гроші

Щоб гемблеру грати в автомати платно, потрібно ознайомитися з умовами клубу, пройти реєстрацію та поповнити рахунок. У розділі "Правила казино" зазначені права та обов'язки учасників. Наприклад, казино гарантує конфіденційність даних гравців, виведення виграшів.

Створити обліковий запис можна кількома способами: ввести e-mail (телефон) та пароль або увійти через соцмережу. При авторизації через сторонній сайт геймеру потрібно надати згоду на використання персональних даних з Фейсбук, Твіттер або іншого сервісу. Повторну реєстрацію проводити заборонено. Якщо виникають проблеми з доступом до облікового запису, слід звернутися до служби підтримки.

Виведення призів та верифікація

Виводити виграші можна за тими реквізитами, які геймер вже використовував у транзакціях. Перевести кошти у готівку можна з реального рахунку. Якщо гемблер має гроші на бонусному балансі, їх потрібно відіграти. Для виведення створюється заявка. Вона буде оброблена вручну протягом декількох днів.

За запитом від служби підтримки, а також під час виведення крупних виграшів, гравцю потрібно пройти верифікацію. Для ідентифікації особистості геймер надсилає фотографії паспорта. Співробітники клубу перевіряють вік та інші дані. Якщо порушень не виявлено, акаунту буде надано статус "верифікований".