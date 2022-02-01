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Це вигідно для обох сторін.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни ВРУ, зробив важливу заяву. За його словами, буде створена вільна торгівлі з Туреччиною. А саме найближчим часом.
«Готуємось дати потужний економічний сигнал – укласти угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною вже протягом цих двох днів. Наші групи працюють. Я впевнений, що ми домовимось», - заявив він.
Раніше посол України в Туреччині Андрій Сибіга зазначав, що зона вільної торігвлі між Україною та Туреччиною вигідна для обох сторін.
14:03: Зеленський анонсував створення зони вільної торгівлі з Туреччиною
10:40: Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію
09:28: У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу
09:06: Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи
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