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Зеленський анонсував створення зони вільної торгівлі з Туреччиною

Аня Мартинюк 01 лютого 2022, 14:03
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Зеленський анонсував створення зони вільної торгівлі з Туреччиною

Це вигідно для обох сторін.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни ВРУ, зробив важливу заяву. За його словами, буде створена вільна торгівлі з Туреччиною. А саме найближчим часом.

«Готуємось дати потужний економічний сигнал – укласти угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною вже протягом цих двох днів. Наші групи працюють. Я впевнений, що ми домовимось», - заявив він.

Раніше посол України в Туреччині Андрій Сибіга зазначав, що зона вільної торігвлі між Україною та Туреччиною вигідна для обох сторін.

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