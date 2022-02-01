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Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію

Аня Мартинюк 01 лютого 2022, 10:40
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Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію

Також закликав не панікувати. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув у ВРУ і вже поставив свій підпис під указом про про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію.

Зеленський наголосив, що це черговий указ «а не тому, що буде війна».

Варто зазначити, що згідно з документом чисельність ЗСУ збільшиться на 100 тисяч осіб за три роки, також створятьще 20 бригад, а термін служби контрактників збільшать.

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