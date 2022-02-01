Зеленський готується до виступу у ВРУ

Аня Мартинюк 01 лютого 2022, 10:04

Про це заявив Олексій Гончаренко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський прибуде на відкриття сьомої сесії. Український лідер виступить перед депутатами. Відповідну інформацію надав нардеп від партії Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

До слова, нардепи попрацюють всього один день, після чого їх чекають двотижневі канікули «з нагоди» ковіду.

Тим не менше сьогодні народні обранці ухвалять проект порядку денного сьомої сесії, створять низку ТСК, ухвалять рішення про премію учасникам ЗНО. Сьогодні Рада мала займатися законопроектом про штрафи для ФОП за відсутність РРО, але передумала.