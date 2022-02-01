Зеленський готується до виступу у ВРУ

Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію 10:40
У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу 09:28
Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи 09:06
Как выбрать ковер в спальню: по цвету, форме, материалу, дизайну 02:57
Путін дав доручення щодо соцвиплат для мешканців Донбасу 13:43
Працівниця Укрпошти привласнила марок на 800 тисяч гривень 12:45
Джонсон їде в Україну 10:50
Вітер і сніг – Стала відома погода на вихідні для українців 09:37
Про це заявив Олексій Гончаренко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 лютого, президент України Володимир Зеленський прибуде на відкриття сьомої сесії. Український лідер виступить перед депутатами. Відповідну інформацію надав нардеп від партії Петра Порошенка Олексій Гончаренко.
До слова, нардепи попрацюють всього один день, після чого їх чекають двотижневі канікули «з нагоди» ковіду.
Тим не менше сьогодні народні обранці ухвалять проект порядку денного сьомої сесії, створять низку ТСК, ухвалять рішення про премію учасникам ЗНО. Сьогодні Рада мала займатися законопроектом про штрафи для ФОП за відсутність РРО, але передумала.
10:40: Зеленський підписав указ про збільшення зарплат військовим та основи переходу на контрактну армію
09:28: У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу
09:06: Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.