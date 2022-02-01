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У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу

Аня Мартинюк 01 лютого 2022, 09:28
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У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу

Ляшко пообіцяв, що це трапиться «скоро». 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українці, які зробили бустерне щеплення від коронавірусу, скоро зможуть згенерувати сертифікат у додатку «Дія». Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, виступаючи на ток-шоу "Свобода слова".

«Як ми анонсували, сертифікат для бустерної дози з'явиться наприкінці січня. Завтра (1 лютого – Ред.) я думаю, що ми вийдемо з релізом. І все буде працювати», – заявив Ляшко.

Ляшко рекомендує колотися третьою дозою вакцини через 6-9 місяців від дня отримання другої дози.

 

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