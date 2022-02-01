У «Дії» буде сертифікат про бустерне щеплення від коронавірусу

Аня Мартинюк 01 лютого 2022, 09:28

Ляшко пообіцяв, що це трапиться «скоро».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українці, які зробили бустерне щеплення від коронавірусу, скоро зможуть згенерувати сертифікат у додатку «Дія». Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, виступаючи на ток-шоу "Свобода слова".

«Як ми анонсували, сертифікат для бустерної дози з'явиться наприкінці січня. Завтра (1 лютого – Ред.) я думаю, що ми вийдемо з релізом. І все буде працювати», – заявив Ляшко.

Ляшко рекомендує колотися третьою дозою вакцини через 6-9 місяців від дня отримання другої дози.