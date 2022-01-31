Как выбрать ковер в спальню: по цвету, форме, материалу, дизайну

zmxn 30 січня 2022, 02:57

Современный ковер в спальню способен не только придать помещению уют, но и сделать обстановку комнаты более комфортной и гармоничной, связав все расположенные в ней предметы воедино. К тому же на мягкий, приятный ворс становиться босыми ногами по утрам куда приятнее, чем на холодный пол. Советы и рекомендации профессиональных дизайнеров интерьера помогут правильно подобрать форму, расцветку и фактуру паласа для комнаты любого стиля и размера.

Какой материал ковра лучше

Первое, с чем стоит определиться, прежде чем купить ковер на пол — материал изделия. Времена, когда для изготовления паласов использовались исключительно шелк и шерсть, уже давно прошли, и сегодня покупателям предлагается широкий перечень изделий из натуральных и современных синтетических материалов, не уступающих своим природным аналогам по качеству и практичности. Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки:

Шерсть — наиболее теплый материал, который отлично поглощает влагу и шум, имеет высокую прочность, а благодаря специальной обработке устойчив к возгоранию и способен прослужить своему владельцу 10 и более лет. Единственное, от чего шерсть не имеет защиты, — моль, к тому же шерстяные изделия склонны к накоплению статического электричества.

Шелк — деликатный материал, символизирующий роскошь. Поверхность шелка мягкая и прохладная, она приятна для кожи, а сама материя достаточно прочная и эластичная. Увы, чисто шелковые изделия слишком быстро сминаются, а в случае, если они окрашены, способны линять и выгорать на солнце.

Хлопок — недорогой природный материал, который легко очищается и гарантированно не вызовет аллергии. Несмотря на то, что изделия из хлопка благодаря широким возможностям их окрашивания выглядят стильно и современно, при стирке они могут усаживаться и сильно сминаться.

Вискоза — наилучшее сочетание свойств синтетики и натуральных нитей. Паласы из вискозы не электризуются, на ощупь напоминают шелк, сохраняют свой цвет даже при стирке и стоят при этом совсем недорого, однако слишком сильно впитывают влагу.

Акрил — один из наиболее доступных по цене и популярных вариантов. Он не мнется, не теряет цвет, имеет небольшой вес и мягкую поверхность, легко чистится, но сильно электризуется.

Полиэстер — на ощупь напоминает шерсть, но при этом лишен ее недостатков, таких как электризация, склонность к выгоранию и повреждению грязью и плесенью. К слову, ковер на пол в спальню из полиэстера и греет ничуть не хуже шерстяного, а стоит гораздо дешевле.

Нейлон — синтетическое волокно, устойчивое к износу и выгоранию. К его достоинствам можно отнести долговечность, легкость в очищении и высокую скорость высыхания, однако со временем поверхность материала способна грубеть и становиться жесткой.

Хит-сет и терклон — современные материалы из полипропилена, которые внешне и на ощупь напоминают натуральное волокно. Ковры для спальни из данных материалов надежно защищены от загрязнений, не вызывают аллергических реакций, антистатичны, а их форма и яркость не меняются со временем.

Выбираем форму ковра

Определившись с материалом, самое время обдумать, какой формы палас лучше всего подойдет для вашей комнаты.

Традиционно ковры в спальне квадратные или прямоугольные, так как такие варианты лучше всего сочетаются с классической кроватью. В случае, если ложе имеет нестандартную форму, логичным решением будет купить круглый ковер в спальню или асимметричное изделие. Подобные формы также будут отлично смотреться в помещениях, в которых присутствует и другая круглая мебель, тумбочки, кресло или столик.

Для определения размеров паласа дизайнеры рекомендуют применять принцип золотого сечения, а именно коэффициент 1:0,62. Кроме того, на размер будут оказывать непосредственное влияние габариты помещения и кровати:

В просторных комнатах можно стелить большой палас, практически достигающий стен.

В маленьких помещениях более уместными будут изделия, которые выступают из-под кровати на 50-60 см, либо прикроватные ковры для спальни в виде дорожек.

Подбираем ковер по цвету

Стоит учитывать, что ковер в спальню не должен быть слишком ярким, так как насыщенные тона действуют на мозг возбуждающе и затрудняют сон. Исключением являются салатовый, персиковый, сливовый и розовый цвета.

В целом при подборе оттенка можно руководствоваться следующими рекомендациями.

Серый, бежевый, коричневый и белый цвета считаются универсальными и отлично сочетаются с любой мебелью и отделкой.

Сочетать мягкие ковры в спальню можно как с мебелью, так и со стенами, текстилем на кровати и окнах, предметами декора.

Светлые тона обладают способностью визуально расширить пространство, тогда как темные делают комнату уютнее, но сжимают ее.

Для помещений, окна которых выходят на юг, лучше всего выбирать холодные оттенки для ковра и отделки, тогда как комнаты, расположенные с северной стороны, будут казаться светлее и уютнее, если в них присутствуют теплые тона.

Для небольших комнат лучше всего выбирать изделия со сдержанными рисунками и геометрическими трехмерными орнаментами, тогда как для просторной спальни прекрасно подойдет палас с крупным орнаментом.

Важно, чтобы палас не сливался с полом, поэтому его можно использовать в качестве яркого акцента, что особенно выгодно будет смотреться в однотонных минималистичных интерьерах.

Выбор ковра в спальню с учетом дизайна комнаты

Немаловажно при выборе формы, материала и расцветки паласа учитывать и дизайн интерьера, в котором оформлена комната: