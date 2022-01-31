Как выбрать ковер в спальню: по цвету, форме, материалу, дизайну

Современный ковер в спальню способен не только придать помещению уют, но и сделать обстановку комнаты более комфортной и гармоничной, связав все расположенные в ней предметы воедино. К тому же на мягкий, приятный ворс становиться босыми ногами по утрам куда приятнее, чем на холодный пол. Советы и рекомендации профессиональных дизайнеров интерьера помогут правильно подобрать форму, расцветку и фактуру паласа для комнаты любого стиля и размера.
Какой материал ковра лучше
Первое, с чем стоит определиться, прежде чем купить ковер на пол — материал изделия. Времена, когда для изготовления паласов использовались исключительно шелк и шерсть, уже давно прошли, и сегодня покупателям предлагается широкий перечень изделий из натуральных и современных синтетических материалов, не уступающих своим природным аналогам по качеству и практичности. Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки:
- Шерсть — наиболее теплый материал, который отлично поглощает влагу и шум, имеет высокую прочность, а благодаря специальной обработке устойчив к возгоранию и способен прослужить своему владельцу 10 и более лет. Единственное, от чего шерсть не имеет защиты, — моль, к тому же шерстяные изделия склонны к накоплению статического электричества.
- Шелк — деликатный материал, символизирующий роскошь. Поверхность шелка мягкая и прохладная, она приятна для кожи, а сама материя достаточно прочная и эластичная. Увы, чисто шелковые изделия слишком быстро сминаются, а в случае, если они окрашены, способны линять и выгорать на солнце.
- Хлопок — недорогой природный материал, который легко очищается и гарантированно не вызовет аллергии. Несмотря на то, что изделия из хлопка благодаря широким возможностям их окрашивания выглядят стильно и современно, при стирке они могут усаживаться и сильно сминаться.
- Вискоза — наилучшее сочетание свойств синтетики и натуральных нитей. Паласы из вискозы не электризуются, на ощупь напоминают шелк, сохраняют свой цвет даже при стирке и стоят при этом совсем недорого, однако слишком сильно впитывают влагу.
- Акрил — один из наиболее доступных по цене и популярных вариантов. Он не мнется, не теряет цвет, имеет небольшой вес и мягкую поверхность, легко чистится, но сильно электризуется.
- Полиэстер — на ощупь напоминает шерсть, но при этом лишен ее недостатков, таких как электризация, склонность к выгоранию и повреждению грязью и плесенью. К слову, ковер на пол в спальню из полиэстера и греет ничуть не хуже шерстяного, а стоит гораздо дешевле.
- Нейлон — синтетическое волокно, устойчивое к износу и выгоранию. К его достоинствам можно отнести долговечность, легкость в очищении и высокую скорость высыхания, однако со временем поверхность материала способна грубеть и становиться жесткой.
- Хит-сет и терклон — современные материалы из полипропилена, которые внешне и на ощупь напоминают натуральное волокно. Ковры для спальни из данных материалов надежно защищены от загрязнений, не вызывают аллергических реакций, антистатичны, а их форма и яркость не меняются со временем.
Выбираем форму ковра
Определившись с материалом, самое время обдумать, какой формы палас лучше всего подойдет для вашей комнаты.
Традиционно ковры в спальне квадратные или прямоугольные, так как такие варианты лучше всего сочетаются с классической кроватью. В случае, если ложе имеет нестандартную форму, логичным решением будет купить круглый ковер в спальню или асимметричное изделие. Подобные формы также будут отлично смотреться в помещениях, в которых присутствует и другая круглая мебель, тумбочки, кресло или столик.
Для определения размеров паласа дизайнеры рекомендуют применять принцип золотого сечения, а именно коэффициент 1:0,62. Кроме того, на размер будут оказывать непосредственное влияние габариты помещения и кровати:
- В просторных комнатах можно стелить большой палас, практически достигающий стен.
- В маленьких помещениях более уместными будут изделия, которые выступают из-под кровати на 50-60 см, либо прикроватные ковры для спальни в виде дорожек.
Подбираем ковер по цвету
Стоит учитывать, что ковер в спальню не должен быть слишком ярким, так как насыщенные тона действуют на мозг возбуждающе и затрудняют сон. Исключением являются салатовый, персиковый, сливовый и розовый цвета.
В целом при подборе оттенка можно руководствоваться следующими рекомендациями.
- Серый, бежевый, коричневый и белый цвета считаются универсальными и отлично сочетаются с любой мебелью и отделкой.
- Сочетать мягкие ковры в спальню можно как с мебелью, так и со стенами, текстилем на кровати и окнах, предметами декора.
- Светлые тона обладают способностью визуально расширить пространство, тогда как темные делают комнату уютнее, но сжимают ее.
- Для помещений, окна которых выходят на юг, лучше всего выбирать холодные оттенки для ковра и отделки, тогда как комнаты, расположенные с северной стороны, будут казаться светлее и уютнее, если в них присутствуют теплые тона.
- Для небольших комнат лучше всего выбирать изделия со сдержанными рисунками и геометрическими трехмерными орнаментами, тогда как для просторной спальни прекрасно подойдет палас с крупным орнаментом.
- Важно, чтобы палас не сливался с полом, поэтому его можно использовать в качестве яркого акцента, что особенно выгодно будет смотреться в однотонных минималистичных интерьерах.
Выбор ковра в спальню с учетом дизайна комнаты
Немаловажно при выборе формы, материала и расцветки паласа учитывать и дизайн интерьера, в котором оформлена комната:
- классика предполагает использование довольно больших изделий в нейтральных светлых тонах, украшенных арабесками;
- минималистичные интерьеры идеально гармонируют с изделиями среднего размера правильной формы однотонных расцветок;
- модный стиль лофт предполагает использование искусственно состаренных покрытий приглушенных тонов;
- скандинавские интерьеры идеально дополнят теплые пушистые паласы, стилизованные под шкуры животных, или изделия, имитирующие вязаную материю;
- с экостилем отлично сочетаются натуральные коврики грубой фактуры, например джутовые, при этом их расцветка должна быть максимально естественной;
- для комнат, оформленных в стиле прованс и шебби-шик, подойдут покрытия, украшенные цветочками в нежных оттенках.
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