Как выбрать наручные часы: рекомендации VIPGOLD

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Вроде бы в современное время практически у каждого человека есть смартфон, который показывает точное время, и обычные наручные часы должны быть уже неактуальными, но это далеко не так. Их популярность растёт с каждым годом, потому что это не просто предмет, который используется по своему прямому назначению, но это ещё атрибут роскоши и достатка.
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Но хорошие и качественные наручные часы – удовольствие не из дешёвых. Как не ошибиться с выбором и при этом сэкономить вы узнаете в этой статье.
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Полезные советы:
Кварц
В кварцевых механизмах в качестве энергии используется батарейка. Преимущества кварцевых механизмов:
Недостатки:
Механика
Плюсы механических механизмов:
Недостатки:
Перед покупкой часов обязательно определитесь с материалом ремешка. Это может быть либо лёгкий ремешок или, например, железный браслет. Если позволяют денежные возможности – можно приобрести браслет из драгоценных камней или качественной и натуральной кожи. Такие ремешки или браслеты смотрятся гораздо эффектнее, престижнее и намного роскошнее, чем из пластика или силикона. В любом случае, ремешок всегда можно поменять, если он по каким-либо причинам негоден.
Подумайте, какой ремешок или браслет вам будет удобнее, практичнее и комфортнее всего носить.
Также необходимо определиться с функционалом часов, какие функции реально необходимы, а какие для вас лишние. Всё подбирается исключительно индивидуально для каждого человека. Например, водостойкость, вы выбираете нужна ли она вам или нет.
Стекло для часов выбирается также исходя из пожеланий покупателя. Популярными являются пластик, сапфир и стекло. Самым дешёвым является, конечно, пластик, а самым дорогим и устойчивым к повреждениям сапфир.
09:06: Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи
02:57: Как выбрать ковер в спальню: по цвету, форме, материалу, дизайну
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