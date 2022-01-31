Что нового получил базовый флагман iPhone 13?

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Новый Айфон 13 получил несколько важных и интересных отличий по сравнению с предыдущей версией американского смартфона. Основные обновления коснулись камер, технической начинки. Минимально затронут дизайн устройства и возможности экрана. Свежие функции и технологии доступны, в том числе, и в базовой версии телефона. Рассмотрим их детальнее.
Первое, чем впечатляет iPhone 13, это обновленный функционал основного модуля камер. Сами объективы остались теми же 12-мегапиксельными. Но они стали немного больше и расположены по диагонали. Это не просто дизайнерская прихоть, а продуманное инженерное решение, за счет которого в модуле удалось реализовать дополнительные технологии:
В целом новые решения позволяют камерам улавливать на 46% больше света, поэтому снимки в вечернее и ночное время становятся еще лучше. Улучшилась фокусировка. Появился киноэффект при видеосъемке и возможность снимать видео HDR по стандарту Dolby Vision.
Уже традиционно корпорация Apple установила в телефон обновленный основной чип. Свежие модели комплектуются A15 Bionic. Процессор реализован по 5-нм техпроцессу. За счет нового чипа аппарат характеризуется более высоким быстродействием, качественной интеллектуальной обработкой снимков, дополнительной реальности. При этом аппарат отличается улучшенной энергоэффективностью.
Форма и размеры устройства остались прежними за исключением толщины – модель прибавила 0,25 мм. С более мощным аккумулятором телефон стал весить на 11 г больше. Вес устройства составил 173 грамма.
Фирменная палитра получила новые оттенки – «сияющая звезда», «темная ночь», розовый. Также на выбор предложены варианты в красном и синем корпусе.
Показатели яркости при просмотре HDR контента остались на прежнем уровне – 1200 кд/м². В стандартном же режиме экран отображает картинку на 28% ярче, выдавая 800 кд/м². А вот поддержка 120 Гц пока остается доступной только в версиях Pro и Pro Max.
Проработано энергопотребление, поэтому дисплей менее интенсивно сажает батарею. В целом автономность устройства увеличилась на 2,5 часа по сравнению с предыдущей моделью.
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