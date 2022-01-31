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Міс США-2019 зістрибнула з 29 поверху хмарочоса

Аня Мартинюк 31 січня 2022, 11:00
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Міс США-2019 зістрибнула з 29 поверху хмарочоса

Трагедія сталась у Нью-Йорку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що у Нью-Йорку модель Челсі Кріст, яка в 2019 році завоювала титул Міс США, вчинила самогубство. Вона зістрибнула з хмарочоса. А саме з 29 поверху.

Про це повідомило видання The New York Post. Тіло 30-річної знаменитості знайшли вчора вранці. Відомо, що дівчина жила у хмарочосі, але на 9 поверсі.

В поліції зазначили, що мотиви моделі невідомі. Вона залишила передсмертну записку, в якій зазначалось, що все своє майно вона хоче залишити своїй матері, колишній учасниці конкурсу краси, яка була коронована як місіс Північна Кароліна у 2002 році.

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