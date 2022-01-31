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Польща підтримає Україну зброєю

Аня Мартинюк 31 січня 2022, 10:19
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Польща підтримає Україну зброєю

Безкоштовно. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що Польща запропонувала Україні військово-технічну допомогу. Відомо, що впродовж тижня відбудуться відповідні переговори міністрів оборони обох країн.

«Українське оборонне відомство інформувало "Реч Посполиту", що Київ ... отримав від польського Міноборони пропозицію безоплатної військово-технічної допомоги», - відзначило видання «Реч Посполита».

За попередніми даними, допомога точно буде безкоштовною.

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