8 українських областей майже «почервоніли»

Аня Мартинюк 31 січня 2022, 09:38

Про це заявили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що вісім областей України, які наразі знаходяться в помаранчевій карантинній зоні, можуть скоро перейти в червону карантинну зону.

Так, показники захворюваності зросли у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській, Хмельницькій областях.

У червоній карантинній зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області. У жовтій – Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Херсонська області.