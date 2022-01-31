Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи
  • У Дніпрі прощаються із загиблими нацгвардійцями
  • Брехні більше, ніж правди: Байден заявив, що Росія таки нападе на Україну

8 українських областей майже «почервоніли»

Аня Мартинюк 31 січня 2022, 09:38
Версія для друку
8 українських областей майже «почервоніли»

Про це заявили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що вісім областей України, які наразі знаходяться в помаранчевій карантинній зоні, можуть скоро перейти в червону карантинну зону.

Так, показники захворюваності зросли у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській, Хмельницькій областях.

У червоній карантинній зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області. У жовтій – Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Херсонська області.  

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції