8 українських областей майже «почервоніли»

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Про це заявили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що вісім областей України, які наразі знаходяться в помаранчевій карантинній зоні, можуть скоро перейти в червону карантинну зону.
Так, показники захворюваності зросли у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській, Хмельницькій областях.
У червоній карантинній зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області. У жовтій – Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Херсонська області.
09:06: Нещеплених медиків та чиновників почнуть відсторонювати від роботи
13:43: Путін дав доручення щодо соцвиплат для мешканців Донбасу
12:45: Працівниця Укрпошти привласнила марок на 800 тисяч гривень
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